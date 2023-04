Receita Federal apreende 53 kg de cocaína em carga de sandálias e tranças de cabelo em Fortaleza

A Receita Federal apreendeu 53 kg de cocaína no Terminal de Cargas de exportação do Aeroporto Internacional de Fortaleza nesta segunda-feira (10).

A carga de entorpecentes, com valor total estimado em R$ 2 milhões, estava camuflada entre sandálias e tranças de cabelo, e seria enviada da Capital para Cabo Verde. A operação contou com o auxílio dos agentes caninos Ithor e Saymon.

Assista ao vídeo

De acordo com o órgão, as caixas serão encaminhadas para investigação da polícia. Até o momento, ninguém foi preso.

"A apreensão reforça a importância do serviço de inteligência e gerenciamento de risco da Receita Federal, sobretudo com a cooperação da equipe K9 (cães de faro) na repressão e combate ao tráfico de drogas e descapitalização do crime no Brasil", disse o órgão em nota.