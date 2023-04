Homem condenado por matar próprio filho rompe tornozeleira eletrônica e volta a ser preso no Crato

Antônio Ferreira Lima, 62, condenado por matar o próprio filho, de cinco anos de idade, foi preso nesta segunda-feira (10), em Orós, no interior do Ceará.

O homem havia sido condenado e preso por homicídio triplamente qualificado ainda em 2015, quando cometeu o crime. Recentemente, ele progrediu do regime fechado para o regime semiaberto, sendo posto em liberdade mediante a utilização de tornozeleira eletrônica. Contudo, ele desobedeceu medidas judiciais e rompeu o equipamento.

O mandado de prisão definitiva foi cumprido pela Polícia Civil. A ação contou com investigação conjunta do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e dos policiais civis do Núcleo de Roubos e Furtos da Delegacia Regional de Crato. Antônio, agora, está à disposição do Poder Judiciário.

O crime

O crime foi noticiado pelo Diário do Nordeste em 2015. À época, o jornal contou que Antônio levou o filho, Bruno Pedro da Silva, 5, a um hospital, alegando que a criança estava desmaiada, quando, na verdade, ela já estava morta. Quem primeiro notou as marcas de espancamento no corpo da criança foi o médico que a atendeu na unidade de atendimento.

Um laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) constatou que Bruno morreu por espancamento seguido de asfixia.

Em relato à Polícia, a mãe do menino contou que estava com ele e com o outro filho na casa de sua mãe, um dia antes do crime, quando Antônio chegou ao local, levou os dois filhos para casa e os violentou. A mulher disse ainda que estava na casa da mãe justamente porque o ex-companheiro já havia espancado o enteado e a havia ameaçado de morte.