Radialista e DJ é morto a tiros em Itapipoca

Um radialista de 41 anos foi assassinado a tiros, em uma via pública do bairro Flores, em Itapipoca, na noite da última sexta-feira (24).

A reportagem apurou que a vítima é Francijorge Domingues Farias, natural da mesma cidade. Também conhecido como 'DJ Francijorge', ele tocava um programa numa emissora local.

A Polícia Militar esteve no local realizando os primeiros levantamentos do crime e iniciou as buscas aos autores do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do homicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

As investigações do crime ficarão a cargo da Delegacia Regional de Itapipoca. Possíveis motivações ou suspeitos e outras circunstâncias da morte não foram informadas pelas forças de segurança

Prisão na região

Ainda na noite de ontem, agentes do Raio prenderam um homem em posse de uma arma de fogo, colete balístico e drogas, em um bairro próximo ao do assassinato de Francijorge. Porém, não é possível estabelecer relação entre os dois casos.

Os policiais realizavam diligências na região, quando se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, no bairro Cacimbas. Eles tentaram fugir, mas foram capturados.

Um deles foi identificado como Raimundo Jakson Edson de Sousa, de 33 anos, que tem passagens pelos crimes de furto, roubo, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele carregava um revólver calibre 38, 11 munições e drogas.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Regional de Itapipoca. O segundo homem estava na calçada e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Denúncias

A SSPDS reforça que população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3631-3232, da Delegacia Regional de Itapipoca.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.