Casal lésbico é morto a tiros dentro de casa em Aracati; Polícia investiga o caso

A Polícia Civil investigação a execução de duas mulheres dentro de casa, no Conjunto Tabajara, em Aracati. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (23).

As vítimas são Jeyciele Moura dos Santos, de 23 anos, e Clara Ferreira de Oliveira, 20. Elas estavam em casa quando foram surpreendidas pela chegada de um homem armado.

A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) afirma que o crime se tratou de lesbofobia. A Polícia Civil afirma que investiga o que motivou o crime.

Policiais que atenderam a ocorrência afirmam que o criminoso chegou em uma bicicleta e chamou pelas mulheres. Jeyciele abriu a porta e foi a primeira a ser atingida pelos disparos.

O homem, ainda não identificado, teria invadido a residência e ido até o quarto onde estava a segunda vítima. Clara Ferreira também morreu ainda no local do crime.

INVESTIGAÇÃO

Ambas as vítimas tinham antecedentes criminais. Jeyciele tinha passagens na Polícia por furto e roubo, enquanto Clara respondia por tráfico de drogas.

Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática, Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) da Polícia Militar (PMCE) buscam capturar o suspeito pelo duplo homicídio.

O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Aracati. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime.

A Polícia destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais: "as informações podem ser direcionadas para o (88) 3446-2601, que é o telefone da Delegacia Regional de Aracati".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil