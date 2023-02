Polícia Civil investiga sequestro-relâmpago no Porto das Dunas durante o Carnaval

A Polícia Civil do Ceará investiga um sequestro-relâmpago (roubo com restrição de liberdade) ocorrido no Porto das Dunas, em Aquiraz, na terça-feira de Carnaval. As vítimas foram arrebatadas quando estavam a caminho de casa e só foram liberadas após fazerem transferências bancárias.

A reportagem apurou que três homens armados interceptaram um veículo e ordenaram que as vítimas descessem do carro. Em seguida, um dos criminosos teria tomado a direção do veículo e ordenado que as vítimas entrassem novamente no carro acompanhadas dos demais membros do bando.

Legenda: "Tomei várias coronhadas na cabeça", relata uma das vítimas. Foto: Reprodução

"Fiquei com uma arma de fogo engatilhada na minha testa, só Deus sabe porque a arma não disparou. Fomos levados para longe, passando por diversas viaturas policiais. Fomos espancados e jurados de morte. Tomei várias coronhadas na cabeça", relata uma das vítimas.

O sequestro teria durado três horas, sendo o carro feito de cativeiro.

Conforme uma das vítimas, elas só foram liberados quando os criminosos conseguiram transferir dinheiro das contas bancárias.

Um morador disse à reportagem que assaltos na região vêm acontecendo com frequência.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia afirma que apura as circunstâncias de um roubo com restrição de liberdade. "O fato foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) e é investigado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz, unidade da PC-CE responsável por conduzir oitivas e diligências no intuito de elucidar o fato", disse.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, do Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

