Quem é o suspeito de uma série de homicídios em Caucaia preso nesta terça (1º)

Um homem com extensa ficha criminal e ligado a uma facção criminosa foi preso nesta terça-feira (1º), em Caucaia. Marcos Venâncio da Silva Barros, o 'Dandan' foi detido por policiais militares, em posse de drogas, no Cumbuco, e autuado em flagrante por tráfico.

O nome de 'Dandan' já é conhecido pelas autoridades há alguns anos. Marcos Venâncio é suspeito de quatro homicídios, roubos, posso e porte de arma de fogo. Um PM que participou da captura nesta terça-feira considerou a prisão do suspeito como importante para tentar coibir futuros crimes na área do Cumbuco e da Tabuba.

Uma das mortes atribuída a 'Dandan' é a de Leonardo da Costa Silva, morto a tiros enquanto dormia, no Planalto Cauípe, em Caucaia. Em 2021, 'Dandan' foi detido por este homicídio. Foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), mas posto em liberdade já neste ano quando a única testemunha que havia apontado ele como autor do crime, não confirmou o reconhecimento do réu.

A Justiça apontou que não havia alternativa a não ser a impronúncia e determinou que fosse expedido alvará de soltura a favor do denunciado.

Legenda: As drogas estariam escondidas no quintal Foto: Reprodução

OUTRO CRIME

A reportagem apurou que o nome de Marcos Venâncio consta em outro inquérito que também apura um homicídio. Ele é suspeito de participar do assassinato de Eudario da Silva. Uma testemunha apontou às autoridades que o suspeito teria executado a vítima porque Eudario denunciou à Polícia crimes que aconteciam na região de Caucaia.

Neste caso, o Ministério Público do Ceará (MPCE) entendeu que não havia elementos suficientes para ligar o nome do suspeito ao caso e opinou pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva, mas sendo a favor da prisão temporária.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil