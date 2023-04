Quem é o português condenado por tráfico de pessoas e preso em Fortaleza

A Polícia Federal prendeu em Fortaleza um homem foragido da Justiça de Portugal. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o preso foi identificado como Luis Manuel Ramalho da Palma, já condenado em Portugal pelo crime de tráfico de pessoas.

A captura aconteceu no último dia 19 de abril, no centro da Capital. A PF identificou que Luis Manuel estabeleceu moradia em Fortaleza, mas não informou há quanto tempo e quando ele desembarcou no Ceará.

O mandado de prisão foi expedido em decisão proferida no dia 30 de março deste ano, sob relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Até o momento, não há informações se Luis vinha cometendo crimes no Brasil.

A reportagem não localizou a defesa do português

O Governo de Portugal pediu a extradição do condenado. Agora, é aguardado o processo de extradição por parte do STF para que o portugês possa responder pelo crime, no país de origem dele.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR