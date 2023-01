Quatro pessoas são presas por tentativas de fraudes em concurso da PM do Ceará

Quatro homens foram presos neste domingo (22) disfarçados de candidatos para tentar fraudar a prova objetiva do concurso público para soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Um deles foi flagrado com câmera presa ao corpo e usando nome falso, já o outro tentou entrar na sala com um celular, contudo, o objeto foi identificado por detectores de metais.

A banca organizadora do concurso, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) atuou em parceria com o setor de inteligência da PM ao longo dos últimos dias no monitoramento de pessoas suspeitas de participarem de organização criminosa especializada em fraudes em concursos públicos.

O primeiro flagrante ocorreu por volta das 15h, quando Jadson Jesser Xavier da Silva, tentando se passar por candidato com identidade falsa e uma câmera fotográfica escondida, acabou descoberto antes de iniciar a prova no município de Iguatu.

No mesmo município, foram presos Antônio Lucas Pessoa da Silva e Felipe de Oliveira Peixoto.

Cerca de uma hora depois, em Fortaleza, João Vitor Silva Ferreira tentou entrar na sala portando um celular, quando percebeu que havia detectores de metais, pediu para ir ao banheiro e descartou o aparelho na lixeira. Os fiscais que já monitoravam o suspeito, perceberam a manobra e chamaram a Polícia. No carro de Beltrano, foram encontrados outros equipamentos que seriam utilizados para fraudar a prova.

O concurso de soldado da PMCE tem mais de 75 mil inscritos que disputam mil vagas de contratação imediata e 500 de cadastro reserva para o cargo de soldado. São 850 oportunidades para homens e 150 para mulheres.

Neste domingo, houve provas em Fortaleza e mais em cinco municípios.

