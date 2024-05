Quadrilhas interestaduais atuam no roubo e furto de celulares em grandes eventos no CE, diz Polícia

Ao passo que iniciou a devolução de celulares roubados, furtados e extraviados para os proprietários na última quarta-feira (22), a Polícia Civil do Ceará (PCCE) se prepara para investigar pessoas que tiveram um aparelho contestado e que não se apresentaram à autoridade policial, depois da instalação do programa 'Meu Celular' no Estado, no início de abril. Segundo o delegado geral da PCCE, Márcio Gutierrez, quadrilhas interestaduais estão ligadas ao roubo e furto de celulares no Ceará, principalmente em grandes eventos.

"Esses grupos são especializados em crimes patrimoniais. Eles têm toda uma cadeia, para se apropriar desse patrimônio e fazer o encaminhamento. Às vezes, (a cadeia) é até interestadual. A gente já identificou e fez prisões de grupos que vêm de outros Estados para cometer crimes aqui e grupos daqui que cometem crimes em outros estados", afirmou Gutierrez, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Segundo o delegado, os criminosos de outros estados "vêm principalmente para eventos maiores e buscam cometer os furtos, contra os chamados 'descuidistas'. E depois, eles fazem o encaminhamento desses aparelhos, principalmente para lojas que não têm muita cautela na aquisição desses aparelhos".

Com o avanço das investigações sobre os celulares que não foram entregues, a Polícia Civil espera chegar a receptadores e revendedores do esquema criminoso. Duas operações contra roubos e furtos de celulares, deflagradas pela Polícia Civil nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara e Juazeiro do Norte, deflagradas em abril deste ano, já apreenderam 155 e 53 aparelhos.

Quem não devolver celular será investigado

O delegado geral Márcio Gutierrez explicou que, no primeiro momento do Programa 'Meu Celular', o objetivo era localizar os celulares roubados, furtados e extraviados e pedir a colaboração de quem estava na posse dos aparelhos. Em um mês e meio, as Forças de Segurança do Ceará recuperaram 500 celulares - dos quais a Polícia Civil esperava devolver 300 para os verdadeiros donos, na última quarta (22).

Entretanto, algumas pessoas receberam solicitações para devolver celulares de outras pessoas e não se manifestaram. "Esses que não entregaram, estamos colocando em uma segunda fase, que é de intimação pessoal e um trabalho investigativo, para identificar quais foram as condições de aquisição do aparelho. Checar se a pessoa adquiriu sabendo que se tratava de um bem roubado ou furtado, ou até mesmo que, pela diferença do valor de mercado para o que foi pago, ela deveria saber que aquele objeto devia ter algum tipo de restrição", apontou o delegado geral.

O trabalho ocorre em várias frentes. Primeiro, de identificar aquele possuidor daquele aparelho, que está subtraído ou extraviado. Depois, a gente faz um trabalho de intimação e notificação, para que ela saiba que está na posse de um aparelho com algum tipo de queixa, roubo, furto ou extravio. Caso ela não devolva, a gente toma as medidas de responsabilização necessária." Márcio Gutierrez Delegado geral da Polícia Civil do Ceará

A Polícia Civil criou uma equipe, com delegados e inspetores, para atuar diretamente na localização e recuperação de celulares roubados, furtados e extraviados. Ao total, 37 mil Boletins de Ocorrência (BO) de todo o Ceará, de um período de dois anos, são analisados pelos investigadores.

Reportagem do DN, publicada em 21 de março deste ano, mostrou que, apenas em Fortaleza, 26.441 aparelhos foram roubados ou furtados em 2023 - média de 72 por dia. Em 2022, foram 27.296 crimes - média de 74 por dia.

Aplicativo 'Meu Celular'

A Polícia Civil divulgou, na última quarta-feira (22), que a plataforma 'Meu Celular' já soma 12.317 usuários cadastrados, com um total de 5.690 dispositivos registrados na base de dados. Destes, 579 possuem alerta de perda, furto ou roubo.

Márcio Gutiérrez explica que "o objetivo principal é trazer uma ferramenta para que a pessoa possa, no momento da aquisição de um aparelho usado, verificar se o aparelho já consta nas bases da Secretaria da Segurança Pública e da Polícia Civil, com algum tipo de restrição, seja roubo, furto ou perda. É uma ferramenta para a população evitar de cair numa 'cilada'".

Como se cadastrar: