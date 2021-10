Quadrilha especializada em furtar cabos é presa após simular manutenção em poste e cortar internet de prédio

Três integrantes de uma quadrilha interestadual especializada em furtar cabos de transmissão de internet e de telefonia foram presos em Fortaleza na última quarta-feira (6). Os homens foram capturados pela Polícia Civil após fingirem ser funcionários de empresas de fibra óptica e interromperem o serviço telemático da sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Claiton Luiz dos Santos, de 39 anos, natural do Paraná; João Pedro da Silva, natural de Goiás, e Reginaldo França de Souza, 48 anos, do Mato Grosso, foram presos em uma pousada na Avenida Dom Manuel, no Centro.

"A Polícia Civil foi acionada em razão da interrupção do serviço telemático na Fiec por corte de cabos de fibra óptica. As diligências foram iniciadas imediatamente e foi identificado o veículo utilizado pelos criminosos", explicou o delegado Adriano Félix, titular do 2º Distrito Policial.

Segundo as investigações, o trio usava fardamentos de empresas de informática e telefonia para simular manutenções nos postes. No entanto, os criminosos cortavam e retiravam o cabeamento para ser vendido posteriormente.

"Eles se utilizam de um veículo dando uma aparência de se tratar de empresa terceirizada, de prestadora de serviço à empresa de telefonia. Com esse veículo e com essa escada, eles sobem no poste e realizam o corte da fiação em cima e embaixo e mapeiam o local", detalhou.

Os homens foram autuados em flagrante por associação criminosa, dano qualificado, interrupção de serviço telemático, uso de documento falso e resistência.

Legenda: Itens apreendidos com os suspeitos Foto: Divulgação/Polícia Civil

Apreensão

Com eles, a polícia apreendeu ferramentas de manutenção e de corte de fios, fardas de empresas de telefonia e de serviço de internet e um carro locado, além de cheques e cartões de crédito em nomes de terceiros.

Ainda conforme Adriano Félix, esta foi a primeira autuação do grupo no Ceará. Agora, a polícia apura se os suspeitos também praticam outros crimes, como estelionato, em virtude dos cheques e cartões localizados.

"A informação que nós obtivemos é que dois deles respondem em outro estado por estelionato e um deles por receptação, justamente o que é oriundo de Goiás e teria propriedade de uma sucata, o que explica a expertise dele na subtração de cabos de fibra óptica".