Psicólogo é preso em Fortaleza suspeito de distribuir arquivos de abusos sexuais de crianças na web

Um psicólogo de 30 anos foi preso na manhã deste sábado (24) em meio a uma ação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Ceará, com objetivo de interromper crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da Internet.

Chamada de Operação Psique Sombria, a ação cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal e teve o nome escolhido como uma forma de remeter às técnicas utilizadas pelo suspeito para convencer vítimas. Ele não teve a identidade divulgada.

O mandado em questão foi cumprido em Fortaleza, logo após investigação da PF apontar que o suspeito em questão compartilhava arquivos ilícitos desde 2016. O conteúdo era distribuído em fóruns com temática de abuso sexual, assim como estupro de vulneráveis.

Crimes

Em nota, divulgada no início da tarde de sábado, a Polícia Federal informou que ele deve responder pelos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente e estupro de vulneráveis, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados.

Mesmo com a prisão, o órgão esclareceu que as investigações irão continuar, dessa vez com a análise do material apreendido.

