Professora e o companheiro dela são encontrados mortos em Massapê, Interior do Ceará

Um casal foi encontrado morto dentro de um imóvel em Massapê, no interior do Estado, na noite desse sábado (11). Uma das vítimas era professora da rede pública municipal.

Maria da Solidade dos Santos, 49 anos, atuava na localidade de Paus Brancos, na zona rural da cidade. Além dela, o esposo, também de 49 anos, mas sem identidade comunicada, foi encontrado sem vida.

Legenda: Gestão municipal publicou nota de pesar nas redes sociais Foto: reprodução

A Prefeitura de Massapê publicou, ainda no fim da noite de sábado, nota de pesar lamentando o ocorrido e desejando condolências a amigos e familiares da vítima.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos no local.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as causas das mortes só serão esclarecidas após conclusão de laudo cadavérico.

