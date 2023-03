Professora é assassinada a tiros em Pacajus, e marido é preso em flagrante por feminicídio

A professora Nagela Eduardo Alves, de 37 anos, foi assassinada, nessa quinta-feira (23), em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza. O marido dela, de 44 anos, é o principal suspeito do crime de feminicídio e foi preso em flagrante.

Informações policiais indicam que o homem efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a mulher em um imóvel no bairro Dedé. Uma fonte ligada à Prefeitura de Horizonte, onde a docente era servidora, detalhou que o casal estava em processo de separação e teria discutido antes do crime.

Ainda conforme a fonte, que não quis se identificar, uma criança, que seria filha dos dois, teria presenciado a tragédia, informação que não foi confirmado pelas autoridades.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) relatou que a vítima morreu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento médico, após ser alvejada pelos tiros. O suspeito foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar e encaminhado para uma unidade de saúde, porque teria tentado se matar após o crime. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O homem foi autuado por feminicídio na Delegacia Municipal de Horizonte, unidade plantonista da Polícia Civil. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e atendeu a ocorrência. Na residência, uma arma e munições foram apreendidas. As investigações seguem a cargo da Delegacia Metropolitana de Pacajus.

Notas de pesar e solidariedade

Apesar de residir no município de Pacajus, Nagela Eduardo trabalhava em outra cidade de Região Metropolitana de Fortaleza: Horizonte. Nas redes sociais, o prefeito Nezinho Farias (PDT) lamentou a perda da servidora, que classificou como uma professora "muito dedicada".

"Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento da servidora pública professora Nagela Eduardo Alves, lotada na Escola Jorge Pereira da Rocha. Nagela sempre foi muito dedicada a sua missão como educadora e com certeza fez a diferença na vida de inúmeros alunos horizontinos. Lamento o ocorrido, e desejo os meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos, colegas de trabalho e alunos, que Deus possa confortá-los nesse momento de dor. Descanse em paz, professora Nagela", escreveu o político.

A Prefeitura de Horizonte também emitiu uma nota de pesar sobre o caso.

"É com profundo pesar e tristeza que a Prefeitura de Horizonte recebe a notícia do falecimento da nossa servidora pública da secretaria de educação, lotada na Escola Jorge Pereira da Rocha, a professora Nagela Eduardo Alves.

Muito dedicada e compromissada, Nagela deixou sua marca nas instituições em que passou, contribuindo para a educação de centenas de alunos, por quem sempre era muito querida. Nos solidarizamos com os parentes, amigos, equipe de trabalho e alunos que tiveram a alegria de sua convivência, que Deus conforte o coração de todos nesse momento de dor e saudade", disse.

A Guarda Municipal de Pacajus, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transporte (SSPT), lamentou o falecimento da professora, que seria irmã de um dos agentes da instituição. "Fica registrado nossas condolências a toda família".