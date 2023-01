Policial é vítima de tentativa de latrocínio no Bairro Cocó, em Fortaleza

Um policial civil foi vítima de tentativa de latrocínio, na tarde deste sábado (28), no Bairro Cocó, em Fortaleza.

Segundo a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o policial estava em via pública, quando foi atacado. O órgão não informou se ele estava em serviço no momento do crime.

O agente foi levado para um hospital, em consciência.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão em diligências do caso. A ocorrência segue em andamento. Não há informações sobre a autoria do crime e o estado de saúde do policial.