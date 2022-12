Policial civil aposentado é preso em flagrante por ameaçar a esposa em Fortaleza

Um policial civil aposentado, de 53 anos, foi preso em flagrante, por ameaçar a esposa - uma mulher de 44 anos - no bairro Montese, em Fortaleza.

O caso aconteceu no último domingo (18), mas foi confirmado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na última terça-feira (20).

"Na ocasião, o homem foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde foi autuado por ameaça. Na unidade policial, a vítima requereu medidas protetivas de urgência", informou a PC-CE.

A identidade do policial civil não é divulgada para preservar a vítima. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.

