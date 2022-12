Homem mata companheira a facadas em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza

Um homem de 35 anos, com passagens na polícia por ameaça no contexto de violência doméstica, matou a companheira, de 34 anos, com golpes de faca na noite de domingo (11), no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. Após a ação, o homem tirou a própria vida.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito lesionou a companheira com o objeto perfurocortante em um imóvel da região. A mulher não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

O casal tinha dois filhos, estudantes de uma escola pública municipal de ensino fundamental. As aulas da instituição foram suspensas por conta do ocorrido.

Prefeitura se manifesta

Em nota, a prefeitura municipal de São Gonçalo do Amarante prestou solidariedade aos familiares e manifestou pesar pelo caso, que repercutiu na região.

"A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento dos pais de dois alunos da EEF Dona Filomena Martins, do distrito de Siupé. Neste momento de profunda dor, externamos nossa solidariedade a todos os familiares e amigos próximos dos alunos enlutados por esta dolorosa perda.

Informamos que devido ao ocorrido, as aulas da unidade escolar EEF Dona Filomena Martins estão suspensas nesta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Estamos prestando a devida assistência à família e rogamos para que Deus possa confortar todos os corações", diz a nota.

Investigação

Ainda conforme a SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do feminicídio seguido de suicídio. Equipes da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3315-4502, da Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante.



As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.