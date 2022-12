Mulher sofre importunação sexual dentro de ônibus em Fortaleza, e Polícia Civil investiga caso

A Polícia Civil investiga uma denúncia de importunação sexual registada em uma linha de ônibus de Fortaleza, na quarta-feira (7), no bairro Presidente Kennedy.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito, um homem de 48 anos, teria aproveitado a proximidade com a vítima, uma mulher de 20 anos, para cometer o crime.

O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. Imagens das câmeras de segurança do veículo auxiliam na apuração da ocorrência.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3108-2950, da Delegacia de Defesa da Mulher (Fortaleza).

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.