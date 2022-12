Mulher agredida pelo namorado morre após 4 dias internada; suspeito cometeu suicídio

Morreu, neste sábado (10), Ana Lúcia Gonçalves, mulher que havia sido agredida pelo namorado durante uma discussão na cidade de Barro, no interior do Ceará. Após quatro dias internada com ferimentos no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, a unidade hospitalar confirmou sua morte.

O suspeito cometeu suicídio no dia do crime, por achar que a vítima tinha morrido no local. A Câmara Municipal de Barro publicou nota de pesar pelo falecimento de Ana Lúcia. "Nesse momento de dor nos solidarizamos com seus familiares manifestando nossos profundos sentimentos de pesar", diz um trecho da nota.

O crime

Testemunhas disseram à Polícia que Ana Lúcia teria ido a casa do namorado quando os dois iniciaram um desentendimento. O homem, então, agrediu a vítima e tentou esganá-la. Ana Lúcia desmaiou e, durante a queda, bateu a cabeça em um móvel.

Achando que namorada havia morrido, o homem cometeu suicídio em um quarto da residência. O crime foi descoberto quando, na manhã da última terça-feira (6), o irmão do suspeito estranhou o fato dele não ter aparecido para trabalhar.

O irmão foi até a casa do agressor e encontrou o homem morto e sua a cunhada desacordada. Ao perceber que Ana Lúcia ainda estava respirando, ele chamou uma ambulância que a socorreu para o hospital de Barro. Por conta do estado de saúde, a vítima foi transferida para o hospital de Juazeiro do Norte, onde faleceu neste sábado.

