Polícia prende suspeitos de furtar fiação de ruas no Centro de Fortaleza

A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens suspeitos de furtar fiação de ruas do Centro de Fortaleza. Francisco Natanael Mariano Lasaro, de 28 anos, e Gilvan Taveira Lima, de 31, foram detidos na madrugada desta sexta-feira (1º) em um cruzamento do bairro. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A dupla foi detida após policiais receberem informações de que os fios estavam sendo furtados. Com os suspeitos foram encontrados "uma serrinha e uma quantidade de fiação", conforme a SSPDS. Os homens e o material foram encaminhados ao 34º Distrito Policial, no Centro, onde houve autuação por furto.

Francisco Natanael Mariano Lasaro tem antecedentes criminais por roubo e posse de drogas, e Gilvan Taveira Lima, por dois crimes de furto e um roubo. Os dois foram colocados à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressaltou que "o furto ou roubo de cabos, fios elétricos ou de telecomunicações atenta contra a segurança e o funcionamento de serviços de utilidade pública. Além desses, outro crime associado ao delito é o de receptação, quando os materiais são comercializados clandestinamente a terceiros".

Para contribuir com as investigações e repassar denúncias que possam ajudar a Polícia, a população pode entrar em contato pelo 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, o WhatsApp (85) 3101-0181, ou o telefone do 34º DP: (85) 3101-4926. Sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.