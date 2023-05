Polícia prende quatro homens suspeitos de estupro contra familiares no Ceará e no Pará

Quatro homens suspeitos de estupro contra familiares foram presos pela Polícia Civil do Ceará, na terça (9) e na quarta-feira (10), em operação integrada com a Polícia do Pará. Os crimes foram cometidos contra a enteada, a sobrinha, a neta e a filha dos criminosos. A priori, segundo o que se sabe pelo Governo do Estado, os casos não têm conexão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as capturas foram feitas nos municípios de Maracanaú, Fortim e Jucás, no Ceará, e no Pará, mas não foi especificado pela pasta exatamente em qual cidade.

Em Jucás, nessa quarta (10), os investigadores à frente da operação "Caminhos Seguros", que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, localizaram um idoso, de 60 anos de idade, investigado por crime de estupro contra a própria enteada. Ele foi preso no Sítio Boa Esperança, um dos distritos da cidade.

No mesmo dia, em Fortim, outro mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor de um homem, de 47 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, que, à época, tinha sete anos de idade.

Na terça (9), em Maracanaú, policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá, onde o crime aconteceu, já haviam prendido um idoso, de 69 anos, investigado por estupro de vulnerável contra a neta quando ela tinha 11 anos — hoje, tem 12.

Captura no Pará

No Pará, foi capturado pela Polícia um homem, de 58 anos de idade, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha, que, hoje, tem 16 anos — o crime foi cometido em Limoeiro do Norte. O criminoso foi localizado e preso preventivamente por meio de uma troca de informações entre as equipes do Ceará e do Pará.

No momento, estão sendo feitas tratativas para o recambiamento do alvo para o Estado.

A SSPDS não identificou nenhum dos suspeitos presos para preservar a identidade das vítimas.

Operação Caminhos Seguros

A operação "Caminhos Seguros" consiste em ações educativas, preventivas e repressivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação ocorre em todo o Brasil e é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC).

Denúncias

Quem tiver denúncias de crimes semelhantes deve informar à Polícia por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou do (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia. Ou, ainda, pelo 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

As informações também podem ser repassadas por meio do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e do 191, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O sigilo e o anonimato são garantidos.