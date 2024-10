Motorista de ônibus é autuado por acidente que matou criança e idoso em Canindé

Um homem de 54 anos foi autuado em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) como suspeito de homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, no trânsito. Ele era o motorista do ônibus que causou o acidente que matou um idoso de 71 anos e uma criança de 3 anos em Canindé na sexta-feira (4).

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito manobrava um ônibus quando colidiu com um muro que desabou e terminou atingindo as duas vítimas.

Além delas, uma segunda criança também foi atingida, tendo sido levada a uma unidade hospitalar.

O motorista foi submetido a teste do bafômetro e o resultado negativo para a presença de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Canindé, autuado e está à disposição da Justiça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, as vítimas do acidente são de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As vítimas foram atendidas por equipes de emergência, mas a criança de 3 anos e o idoso não resistiram.