Criança e idoso morrem em desabamento de muro, após colisão de ônibus, em Canindé

Uma criança de 3 anos e um idoso de 71 anos morreram ao serem atingidos por um muro, após uma colisão de um ônibus, no município de Canindé, no interior do Ceará, na tarde da última sexta-feira (4). Outra criança ficou ferida.

Segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), "na tarde de 4 de outubro de 2024, um ônibus colidiu com um muro na Rua Aristides Rabelo, Canindé, resultando no desabamento sobre uma barraca de camelô".

O incidente causou a morte de uma criança de 3 anos, e de um senhor de 71 anos. Uma terceira vítima, de 7 anos, foi hospitalizado em estado estável. As vítimas são de Mossoró, RN (Rio Grande do Norte)." Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará Em nota

Equipes de emergência prestaram socorro às vítimas, mas a criança de 3 anos e o idoso não resistiram aos ferimentos causados pelo desabamento. A área foi isolada, para evitar novos acidentes.

O condutor do ônibus foi levado a uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE) para prestar esclarecimentos. Na nota, o Corpo de Bombeiros Militar lamentou a fatalidade e desejou "força e solidariedade neste momento de dor".