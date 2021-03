Polícia prende em flagrante um dos fugitivos mais procurados do Espírito Santo em Aracati, no Ceará

A fuga de um dos homens mais procurados do Espírito Santo foi interrompida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). O fugitivo foi preso em flagrante, junto com um comparsa, em ação na tarde desta quinta-feira (11), em Aracati. O suspeito estava com drogas e tinha um mandado de prisão aberto pelo estado capixaba por homicídio.

O suspeito, identificado como Charles Paulino Batista, 25 anos, atravessou mais de 2 mil quilômetros entre Itapemirim (ES) e Aracati fugindo das autoridades, que o buscavam desde 2016. Policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) checaram informações sobre um indivíduo relacionado ao tráfico de drogas no município cearense e souberam da busca pelos agentes do estado do Sudeste.

Após coletarem os dados, os agentes foram à Rua Beni Carvalho e reconheceram o homem, que estava saindo de um apartamento. Ele iria se encontrar com outro homem, a bordo de uma motocicleta, quando ambos foram abordados.

Como foi a prisão

Charles, em um primeiro momento, negou ser procurado pela Polícia, mas acabou admitindo. Os policiais foram à casa dele e encontraram uma porção de cocaína em pó e em pasta base, sacos plásticos usados para embalar a droga, balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

O outro homem, identificado como Kayro Cesar Galdino de Sousa, 30 anos, também foi levado para sua residência. Lá, foram achados 350 maços de cigarros importados sem declaração de origem, além de caixas com papéis de seda usados para montar os cigarros.

A dupla e o material apreendidos foram levados à Delegacia Regional de Aracati, na qual foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. As autoridades capixabas foram comunicadas sobre a prisão do fugitivo, que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil aprofundará as investigações para descobrir os motivos que levaram Charles a vir para o Ceará e eventual envolvimento dele em outras atividades ilícitas no Estado.

Já Kayro responderá pelo crime de descaminho por estar em posse de mercadoria vinda do exterior desacompanhada de documentação legal.

Como denunciar

A população pode contribuir com as investigações da Polícia Civil por meio de denúncias, que podem ser feitas pelos números 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou (88) 3446-2601, da Delegacia Regional de Aracati. As autoridades garantem o sigilo e o anonimato das informações.