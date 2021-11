Polícia Militar apreende no Crato 205 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai

A Polícia Militar apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (24), no município de Crato, 205 caixas e 154 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os ilícitos estavam em dois veículos conduzidos por dois homens que acabaram sendo presos. Um terceiro automóvel fugiu.

O material foi localizado por uma composição da PM que percebeu três carros trafegando em comboio na Avenida Joaquim Elias da Franca. Diante da ação suspeita, os agentes deram ordem de parada.

A carga havia sido alocada pelos suspeitos em dois dos automóveis. Ainda segundo a PM, os ocupantes dos dois veículos não souberam explicar a origem dos cigarros.

Os policiais encontraram ainda um carregador portátil e um radiotransmissor. No entanto, o terceiro veículo empreendeu fuga antes de ser vistoriado.

Foram presos na ação policial Francisco Emanuel Bezerra da Silva, de 35 anos, e Felipe da Costa Oliveira, 30, autuados na Delegacia da Polícia Federal, em Juazeiro do Norte, por contrabando com base no artigo 334-A do Código Penal Brasileiro.