A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 13 plantas de maconha, neste sábado (7), em uma localidade rural no município de São Benedito, no Ceará.

Os agentes faziam o policiamento de rotina no Sítio Santa Tereza e avistaram os pés de maconha em meio a uma plantação de feijão.

As plantas foram arrancadas pelos militares e apreendidas. Um homem de 35 anos que estava no local foi levado à Delegacia de Tianguá, onde foi ouvido na condição de testemunha. O caso segue em investigação.