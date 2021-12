Polícia Federal faz operação em Juazeiro do Norte para apurar desvio de recursos do Fundeb

A Polícia Federal cumpre três mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (7) para apurar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Juazeiro do Norte. A movimentação ilícita teria favorecido a compra de dois apartamentos e o repasse de propina a ex-prefeito do município da Região do Cariri. O nome do político não foi divulgado pela PF

A ofensiva integra a operação "Fruto de Espinho 2", que apura desde 2019 suposta fraude em licitação, lavagem de dinheiro e de desvio de recursos federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). As investigações iniciadas em 2019 identificaram indícios de uma empresa que recebeu R$ 6.297.000,00 através de dois "dois processos de inexigibilidade de licitação" da Prefeitura de Juazeiro do Norte nos anos de 2017 e 2018

Expedidos pela 16ª Vara da Justiça Federal, os mandados estão sendo cumpridos por 15 agentes da PF. Os policiais estão recolhendo mídias, celulares e documentos dos investigados, cujos nomes ainda não foram revelados.

Na segunda etapa da ofensiva deflagrada nesta terça-feira, os agentes apuram corrupção e lavagem de dinheiro consistente na aquisição de apartamentos no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, e destinação de unidades, ou equivalente em dinheiro, como forma de propina a ex-prefeito do município.

Repasse milionário

A Polícia Federal aponta "possível favorecimento ilícito de agentes políticos e manobras com vistas à lavagem de dinheiro".

"Os investigados nesta fase da operação poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato qualificado, corrupção ativa e passiva e peculato", cita a PF.