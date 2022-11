Polícia Federal deflagra operação contra exploração infantojuvenil no Ceará

Agentes federais começaram a cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, em domicílios de Fortaleza . As buscas estão focadas em interromper práticas ilícitas, identificar eventuais vítimas de abuso e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de Inquérito Policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados.

As investigações acontecem desde setembro deste ano, a partir da notícia do National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), uma organização não governamental sem fins lucrativos. A Organização trabalha junto ao governo americano, utilizando um mecanismo centralizado em recebimento de “denúncias” vindas especialmente de empresas de tecnologia, sobre crimes relacionados a abusos sexuais infantil e desaparecimento de crianças.