Em ação conjunta, PRF e PMCE prendem dois homens envolvidos em roubo e estupro em residência

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quarta-feira (9), em Caucaia, dois suspeitos de participação de roubo a uma residência, ação em que uma mulher foi estuprada.

As capturas ocorreram no momento em que a PRF recebeu uma denúncia de assalto à uma casa em Forquilha, avisando que os responsáveis estariam passando pela BR-222. Junto à uma equipe da PMCE, os policiais rodoviários foram até a rodovia.

Os profissionais deram ordem de parada em dois veículos no quilômetro 14 da BR-222, por volta das 15h30. Ao notar as viaturas, o motorista de um dos carros fugiu em direção a um matagal próximo à estrada. O condutor do outro veículo, entretanto, não conseguiu escapar. Helicópteros da PMCE foram utilizados em buscas pelo outro envolvido, mas o suspeito permanece foragido.

Ao verificar os carros, os policiais constataram que um deles, uma caminhonete, havia sido roubado da casa em que o estupro ocorreu, horas antes.

Após a apreensão, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde confirmou o envolvimento no assalto e no estupro. O homem ainda contou para os policiais que parte dos itens roubados estava sob posse de um terceiro envolvido, na cidade de Umirim.

As equipes da PRF e da PMCE foram até o local indicado, onde encontraram relógios, celulares e vários quilos de carne que haviam sido roubados pelos indivíduos, além de uma motocicleta com placa clonada. O terceiro suspeito foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Metropolitana de Caucaia.