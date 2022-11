Médico suspeito de espancar companheira é preso em flagrante em Cruz, no Ceará

Um médico de 48 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira (9) após espancar sua companheira, uma mulher de 27 anos. O crime e a prisão aconteceram no município de Cruz, no litoral Oeste do Estado.

A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar da região, dando entrada no local com lesões graves no rosto e corpo.

Ele foi localizado após diligências de agentes da Delegacia Municipal de Cruz e não resistiu a prisão.

Na delegacia, o médico foi autuado em flagrante por lesão corporal gravíssima, no contexto de violência doméstica e familiar e violência psicológica. Ele vivia maritalmente com a vítima há cerca de sete anos, segundo a PC-CE.

Preso em 2021

O médico detido já possui antecedentes criminais pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tendo sido preso pelo mesmo crime em 2021.