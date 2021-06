Polícia destrói plantação de maconha e prende homem de 54 anos em flagrante no Ceará

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 54 anos, suspeito de plantar e vender maconha em um sítio, em Caririaçu, na tarde de terça-feira (29).

Os policiais destruíram mais de 500 pés de maconha e apreenderam 37 maconha prensada, 1 kg de cocaína e uma pequena porção de crack, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no sítio, expedido após investigações do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

O homem confirmou ser responsável pelo plantio e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ainda segundo a SSPDS.

A plantação foi incinerada no local e as drogas apreendidas, prontas para venda, foram levadas para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. A Polícia Civil deve seguir com investigações para verificar se há outros envolvidos.

É possível realizar denúncias para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e para o WhatsApp (85) 3101-0181.