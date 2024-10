Polícia Civil recupera R$ 7 mil após vítima fazer Pix por engano e não receber valor de volta

Uma quantia de R$ 7.347 enviada por engano via Pix foi recuperada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no último sábado (12), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima procurou as autoridades após ter tentado diversos contatos com a pessoa que recebeu o valor indevidamente, sem sucesso.

A pessoa que recebeu o Pix foi identificada pelos policiais civis e devolveu o valor após ser informada que poderia responder pelo crime de apropriação indébita.

Como proceder em caso de Pix errado?

A PCCE explica que, quando ocorre transferência por engano e a pessoa não consegue reaver os valores com quem recebeu o Pix, é necessário procurar a delegacia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) relatando os fatos e dando início às apurações.