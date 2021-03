Polícia Civil cumpre mandados de prisão no Ceará em operação que combate crimes contra a mulher

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta segunda-feira (8), Dia da Mulher, a Operação Resguardo, maior ação contra crimes de violência contra a mulher no País. Diversos mandados de prisão estão sendo cumpridos em território cearense nesta segunda.

O balanço das prisões no Ceará será anunciado pela Polícia Civil em entrevista coletiva marcada para a manhã desta segunda. Iniciada no dia 1º de janeiro deste ano, a operação integrada já apurou, no Ceará, mais de 1,7 mil denúncias, as quais acarretaram instauração de 1.060 procedimentos policiais e atendimento a mais de 4.181 vitimas no Estado. Foram presos, no âmbito da operação, 168 agressores.

A ação, que ocorre em todos os estados da federação e no Distrito Federal, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP).