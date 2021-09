Polícia apreende mais de 200 camisas de times de futebol em fábrica irregular em Fortaleza

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (2) no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, suspeita de fabricar roupas de marca falsificadas. Entre as peças apreendidas, camisas de times de futebol. Ela mantinha um imóvel no bairro destinado à produção das peças de forma irregular.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) chegou até Abiqueila Lima Martins, de 44 anos, após denúncia de furto de energia elétrica atribuído a ela. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), no último dia 28 de agosto, um Boletim de Ocorrência (BO) denunciando o furto foi registrado no 27º Distrito Policial (DP).

No imóvel indicado pela investigação, os policiais, acompanhados de uma equipe da Enel, confirmaram o furto de energia e encontraram a fábrica irregular, já que proprietária não tinha autorização das marcas para a produção.

Apreensão

Ao todo, foram apreendidas 208 camisas de times de futebol, além de 54 vestimentas e 14 bolsas de marcas diversas.

A suspeita, que não tinha antecedentes criminais, prestou depoimento no 27º DP e foi autuada por furto e por crime contra registro de marcas, da Lei de Crimes Contra a Propriedade Industrial.