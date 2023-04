Polícia apreende fuzil, espingardas e 150 munições em ação no Interior do Ceará

Uma ação conjunta das polícias Civil (PC-CE) e Militar do Ceará (PMCE) resultou na apreensão de um vasto armamento, na zona rural de Alto Santo, no Interior do Ceará, no último sábado (15). Foram apreendidos um fuzil, espingardas, 150 munições e drogas.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), policiais civis receberam uma denúncia anônima sobre indivíduos armados que estariam em um imóvel, na zona rural de Alto Santo, e se dirigiram ao local, junto de policiais militares. A ação policial contou com informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em publicação Ao todo, um fuzil, espingardas, 150 munições de calibres variados, carregadores de fuzil e pistola, seis aparelhos celulares, lanternas, oito balaclavas, bonés, dois coletes balísticos, 500 gramas de drogas, balança de precisão, além de vestimentas foram apreendidos. O material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia Regional de Russas."

Ninguém foi preso, na ação policial. A SSPDS informa que "o caso será transferido para a Delegacia Municipal do São João do Jaguaribe, unidade que seguirá com as investigações para localizar os suspeitos já identificados".

A Secretaria da Segurança Pública destacou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3424-3811, número da Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe.

"As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", acrescenta a Pasta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil