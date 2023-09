Podcast Pauta Segura aborda número de pessoas desaparecidas e tecnologias que auxiliam buscas no CE

O 48º episódio do Podcast Pauta Segura, lançado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (18), traz detalhes e bastidores de uma reportagem sobre pessoas desaparecidas e tecnologias que auxiliam nas buscas, no Ceará. A matéria foi publicada na última sexta (15).

524 pessoas, que foram consideradas como desaparecidas em Fortaleza no ano de 2023, acabaram sendo encontradas vivas. O número representa 80% do total de desaparecidos registrado na Capital entre janeiro e agosto do ano corrente, que foi de 655 pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). No Ceará, 864 pessoas desaparecidas foram encontradas com vida, o que representa 59,5% de 1.452 pessoas que desapareceram.

Os jornalistas Emerson Rodrigues e Messias Borges contaram detalhes da entrevista com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Samuel Elânio, que forneceu dados sobre o assunto e explicou o uso da ferramenta Ambert Alerts, que foi utilizada pela primeira vez no Brasil para divulgar o desaparecimento de Heitor Viana Kobayashi Silva, de 9 anos, em Fortaleza. Entretanto, o menino foi encontrado já sem vida.

Assuntos relacionados

Samuel Elânio acredita que a mensagem sobre o desaparecimento de Heitor chegou a milhões de moradores do Ceará, através das redes sociais da empresa Meta (Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp): "Esse sistema busca, de uma forma mais eficiente e rápida, ajudar na busca de pessoas desaparecidas. Uma das formas de otimizar essa comunicação é com a difusão da informação em um raio de 160 km do local do desaparecimento da pessoa".

Legenda: A procura por Heitor - que durou menos de 24 horas - sensibilizou a população cearense e foi impulsionada pela ferramenta Ambert Alerts Foto: Reprodução

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube