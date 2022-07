PMs envolvidos na morte de um adolescente em Fortaleza não foram afastados das funções

Os policiais militares envolvidos na morte do adolescente Paulo Vitor Oliveira, de 16 anos, não foram afastados das funções. A informação foi confirmada pela própria Polícia Militar do Ceará (PMCE), que confirma a permanência dos agentes no policiamento ostensivo "até a conclusão do procedimento".

Conforme a família da vítima, Paulo saiu de casa a pedido da mãe, para comprar uma pasta de dente. Ele foi atingido pelos disparos na rua Tancredo Neves, bairro Mondubim, em Fortaleza. O menino não respondia a atos infracionais.

A PM afirma que um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar a conduta dos policiais militares envolvidos na ocorrência. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que um dos agentes que participaram do caso do último domingo (24), já responde a um outro processo, também por morte em decorrência de intervenção policial. O servidor se trata de um soldado.

Um vídeo de uma câmera da região, obtido pelo Diário do Nordeste, mostra a ocorrência. A chegada de uma viatura da Polícia Militar provoca correria. Policiais cercam jovens que estão em uma via, e Paulo Vitor é baleado e cai. O adolescente é retirado do local pelos policiais na viatura, enquanto a comunidade entra em desespero.

A família do adolescente condena a ação dos policiais: "A Polícia matou um inocente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que eles fizeram e precisam ser responsabilizados. Ele não tinha envolvimento com drogas, com nada disso. Nós não vamos nos calar".

O secretário da Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, disse à reportagem que as armas utilizadas pelos agentes devem ser recolhidas e passar por perícia, o que auxiliará na investigação.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou procedimento disciplinar para apuração na seara administrativa. O procedimento está em fase de instrução.

PM ENVOLVIDO EM OUTRO CASO

Um dos PMs que participou da diligência no Mondubim já foi alvo de outros inquéritos por lesão corporal e por homicídio com abuso de autoridade. A Diário do Nordeste apurou que em um dos casos, o soldado interveio em um assalto, no ano de 2018, que acontecia no bairro Maraponga. O suspeito pelo roubo foi baleado por militares, socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

Já a ocorrência de lesão corporal foi em 2021. Consta nos autos que os agentes patrulhavam pela Avenida Presidente Costa e Silva quando se depararam com uma dupla, em uma motocicleta, tentando roubar um entregador. "Os dois indivíduos, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, no entanto, no cruzamento da citada avenida com a Av. Bernardo Manuel, caíram do veículo, momento no qual os militares procederam à prisão em flagrante. Foi observada lesão na perna de um deles, motivo que ensejou a instauração de Inquérito Policial Militar.

Neste ano, o Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou pelo arquivamento do processo pela lesão corporal, alegando que ficou prejudicada a materialidade das imputações. A Justiça concordou e o caso foi arquivado.

O QUE A PM DIZ SOBRE A MORTE DO ADOLESCENTE

Ainda sobre a morte do estudante de 16 anos, a PMCE disse que foi ao local após denúncia "de que suspeitos armados estariam traficando drogas na região". A Corporação fala que "apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições deflagradas depois de uma ação preventiva e ostensiva com intervenção policial na Rua Tancredo Neves, no bairro Mondubim, em Fortaleza.

Polícia Militar do Ceará Em nota Conforme relatório policial, as equipes da 2ª Companhia do 21º Batalhão Policial Militar iniciaram diligências para checar a denúncia, quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo. Diante disso, os militares revidaram, em legítima defesa, segundo relato dos agentes que atenderam a ocorrência. Um adolescente de 16 anos, ferido durante a ocorrência, foi prontamente socorrido a uma unidade hospitalar, onde posteriormente foi a óbito."

Na versão da PM, "a arma de fogo foi apresentada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), assim como os policiais envolvidos na ocorrência, para que fossem tomados os procedimentos cabíveis". A nota do órgão não deixa claro se a arma estava com o adolescente baleado.

