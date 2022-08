PM registra briga entre torcidas a caminho do Clássico-Rei e age para dispersar envolvidos

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) registrou um conflito entre torcedores rivais na Clássico-Rei desse domingo. Apesar do embate, não houve registro de pessoas feridas, tendo sido todas dispersadas após alguns minutos. (Veja o vídeo abaixo)

Segundo nota da PMCE, policiais do 16º Batalhão conduziam torcedores do Ceará em direção à Arena Castelão quando houve um encontro com apoiadores do Fortaleza, já no quilômetro 9 da BR-116.

Houve um tumulto entre as torcidas no momento, mas as pessoas foram dispersas após disparos de munição de impacto controlado.

A Polícia Militar informou, também, por meio de nota, de que "ninguém saiu ferido".

O jogo

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo pela 22ª segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.