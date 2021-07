PM prende 8 suspeitos de integrar grupo criminoso e apreende arma turca em Uburetama

Ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no último sábado (24) resultou na prisão de oito suspeitos de participar de grupo criminoso e na apreensão de mais de cem munições e nove armas de fogo em Uburetama. Entre as armas apreendidas, havia uma pistola 9mm de origem turca.

A operação teve início após denúncia sobre um possível confronto que aconteceria entre integrantes de grupos criminosos rivais no bairro Lajeiro.

Os oito suspeitos presos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, violação de domicílio e por integrar organização criminosa. O grupo foi levado à Delegacia Regional de Itapipoca da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

São eles Antônio Diogo Pinto Albuquerque (22); Antônio Eduardo Oliveira da Silva (20), com antecedentes por roubo, posse irregular de arma de fogo e crime ambiental; Antônio Mateus Lourenço da Silva (20), com passagem por tráfico de drogas; Francisco Mateus de Sousa Santos (21); Francisco Vanderlan de Sousa (23), com antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico; Mário Barbosa de Sousa (19); Rafael Santos Sousa (20), com antecedente por tráfico de drogas, e Túlio Gomes Pinto (32), com antecedente por homicídio.

Foram apreendidas nove armas, sendo seis revólveres calibre 38 e três pistolas com calibres 7.65, 380 e 9 milímetros, de origem turca. Os policiais também apreenderam dois carregadores de arma calibre 380 e nove milímetros, munições para calibre 38, 380 e nove milímetros, cinco celulares e a chave de uma motocicleta.

Ação policial

Ao chegar ao local da denúncia, a composição do Policiamento Ostensivo Geral (POG) foi atacada pelos suspeitos e acionou o apoio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática (FT). Os suspeitos correram em fuga.

Em seguida, as composições se deslocaram para um imóvel e montaram um cerco policial. Nessa primeira frente, os PMs capturaram três indivíduos e apreenderam uma pistola 380 e dois revólveres calibre 38, municiados.

Outra frente foi para um segundo endereço. No quintal de uma residência, os policiais localizaram um homem caído ao chão, lesionado a bala e um revólver calibre 38. O homem foi levado para uma unidade de saúde.

Na terceira frente contra os suspeitos, quatro homens que estavam escondidos em outro endereço se renderam após o cerco policial. Com eles, foram apreendidas duas pistolas e dois revólveres calibre 38.

Após as prisões dos oito suspeitos, os policiais seguiram em busca de homem que exerceria posição de chefia no grupo criminoso. Durante buscas em um imóvel em que o alvo poderia estar, os militares encontraram mais um revólver calibre 38. As buscas pelo suspeito continuam no intuito de localizar o alvo e prendê-lo.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas também para o número (88) 3673-7042, da Delegacia Regional de Itapipoca. O sigilo e o anonimato são garantidos.