Homens brigam após descobrirem relação poliafetiva com a mesma mulher, e polícia é acionada

Uma briga entre dois homens de 45 e 50 anos fez com que a polícia militar fosse acionada em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. O motivo seria a descoberta de uma relação poliafetiva entre os dois e uma mesma mulher, que não teve a idade revelada. O relacionamento estaria durando alguns anos. As informações são do G1.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem de 50 anos disse que teria saído para trabalhar em uma fazenda e, durante o período em que esteve no local, o homem, de 45 anos, que era ex-marido da mulher, voltou a manter um relacionamento com ela.

Quando voltou da fazenda, o homem, de 50 anos, encontrou o ex-marido da mulher na casa e a briga teria começado.

O homem, de 50 anos, disse à polícia que acreditava ainda estar se relacionando com a mulher e, por isso, voltou à casa, mas acabou encontrando a mulher com o ex-companheiro.

Em depoimento à polícia, a mulher disse que mantinha o relacionamento poliafetivo com os dois homens e que eles não sabiam disso. A mulher possui um casal de filhos com cada um dos homens.

Após a polícia conter a briga, os homens foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, em Maracaju. O caso, registrado como vias de fato, está em apuração.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil