Seis pessoas envolvidas com o caso Lázaro Barbosa foram presas na manhã desta sexta-feira (23), em Goiás, segundo o secretário de Segurança Pública do estado, Rodney Miranda. O criminoso morreu no dia 28 de junho após troca de tiros com agentes envolvidos nas buscas, que já duravam 20 dias à época. As informações são do portal G1.

A operação, denominada Anhanguera, começou nesta manhã e prendeu três pessoas por homicídio e três por tráfico de drogas. "As prisões têm relação direta ou indiretamente com o caso Lázaro Barbosa. Temos também de sete a oito inquéritos concluídos, que vamos apresentar os desfechos depois", destacou Rodney Miranda.

As capturas decorreram de ação articulada com as polícias Civil (PC-GO), Militar (PM-GO), Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF). Além disso, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão, conforme balanço do titular da SSP-GO.

Lázaro Barbosa foi atingido por pelo menos 38 tiros durante confronto com os policiais, segundo o secretário de Saúde de Águas Lindas, Rui Borges. O fugitivo era suspeito de matar, em um quádruplo latrocínio, quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, um caseiro de uma fazenda no distrito goiano de Girassol, e participar de outros crimes.

Antes do confronto, o criminoso tinha planos de sair de Goiás, mas foi interceptado pelos agentes, que chegaram a ser ameaçados. Após ser sepultado em enterro pago por anônimos, a Polícia apontou que Lázaro participara de organização criminosa composta por fazendeiros e políticos.

Objetivo da operação

De acordo com a Pasta goiana, a ofensiva policial — com cerca de 500 agentes — intenta levar mais segurança às cidades que compõem o Entorno do Distrito Federal. Isso porque a Polícia notou que os crimes violentos são mais frequentes em sextas, sábados e domingos.

Ainda de acordo com o gestor da SSP-GO, a Operação Anhanguera é a primeira de várias ações a serem implantadas na região.

Homenagens

Os chefes das secretarias de Segurança Pública de Goiás e do Distrito Federal ainda realizaram uma homenagem para os voluntários que apoiaram a força-tarefa policial montada para a captura de Lázaro Barbosa, na localidade de Cocalzinho de Goiás. Ao todo, 35 pessoas foram homenageadas pelas pastas.