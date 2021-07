Enterro de Lázaro Barbosa foi pago por anônimo e ocorre nesta quinta-feira (1º)

O enterro de Lázaro Barbosa, serial killer capturado e morto no início desta semana em confronto com policiais, teve as despesas pagas por uma pessoa anônima. Sepultamento ocorre na tarde desta quinta-feira (1º) em Cocalzinho de Goiás.

O anônimo contratou os serviços da Funerária Bom Samaritana, do Distrito Federal, a pedido de um advogado, que também não teve a identidade divulgada. As informações são do O GLOBO.

"Não existe gratuidade nesse serviço. Te garanto que não houve nenhum tipo de doação, ainda mais nesse caso. Não é o que a nossa empresa preza. Foi um terceiro que nos contratou, a pedido de um advogado. Essa é a informação que eu tenho", afirmou um representante da funerária ao jornal.

Velório restrito

A família do criminoso não divulgou o horário e nem o local do velório e do sepultamento por questões de privacidade e segurança.

O cadáver de Lázaro saiu do Instituto Médico de Legal (IML) de Goiânia nessa quarta-feira (30). Corpo foi levado a uma clínica em Brasília para ser preparado, antes de retornar a Goiás.

Trâmites legais em relação à morte e a liberação do corpo do serial killer foram intermediados pelo advogado Wesley Fernandes. Ele afirmou ao O GLOBO que não se responsabilizou pelo funeral.

"Meu apoio ficou restrito a buscar informações junto ao IML sobre a liberação do corpo, bem como a passar as informações corretas, e de forma clara, para os familiares – o que foi feito", pontuou o advogado, que afirmou já ter encerrado a participação no caso.

Morte de Lázaro Barbosa

Após 20 dias de perseguição, Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, foi baleado e morto na última segunda-feira (28), em Águas Lindas, Goiás, durante um confronto com integrantes da força-tarefa responsável pelas buscas.

O criminoso, apontado como autor da Chacina de Ceilândia, morreu com pelo menos 38 tiros, segundo informou o secretário de Saúde do município, Rui Borges, ao Metrópoles

Ele estava com uma quantia de R$ 4,4 mil no bolso das calças quando foi atingido. Horas antes do confronto com os policiais, Lázaro foi flagrado por câmeras de monitoramento em uma rua do município goiano de Águas Lindas, segundo o secretário de segurança de Goiás Rodney Miranda.