Lázaro Barbosa pode ter violentado mulher sequestrada e morta em chacina, diz laudo

Cláudio Vidal, marido de Cleonice, e os filhos do casal, Gustavo Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos, foram assassinados com tiros e golpes de faca no dia 9 de junho. Legenda: Marido e filhos da vítima também foram assassinados Foto: reprodução

A possibilidade de Lázaro não ter agido sozinho na chacina também é investigada, disse o delegado. Segundo ele, o motivo pode ter sido interesses imobiliários, já que a família foi assaltada em 17 de maio.

"Todas as linhas de investigação serão checadas", disse Seixas.

O inquérito sobre o caso corre em segredo de Justiça.

Morte de Lázaro dificulta investigações

O criminoso foi morto pela Polícia na segunda-feira (28), após 20 dias de perseguição após a chacina. Para o delegado, o falecimento do foragido prejudica o inquérito sobre a chacina.

"Para a investigação, era interessante que ele fosse preso e falasse no interrogatório", explicou o delegado.

Segundo a tia de Lázaro Barbosa, Zilda Maria, relatou em entrevista ao G1, ele ligou para a mãe dois dias depois da Chacina em Ceilândia, em Goiás, e contou que não agiu sozinho na ocasião.

"Ela atendeu o telefone no ônibus, ficou nervosa, ele perguntou se ela estava bem e ela disse: 'Como é que você me pergunta se eu estou bem? Depois de tudo que você fez, como é que é você me pergunta se eu estou bem? Cadê a mulher? O que que tu fez?'. Aí ela disse que ele falou assim: 'Não foi eu sozinho e não sou eu que estou com a mulher'. Ela disse que a prosa foi essa aí", revelou a familiar do criminoso.

Para Seixas, há detalhes que somente o criminoso poderia esclarecer, como o motivo do crime.

"Tudo isso seria objeto de arguição em relação a ele, só que ele morreu. Há prejuízo pra investigação? Óbvio que há. Tem situações, detalhes, que só ele poderia dizer", explicou.

"Se foi patrimonial ou não, se foi a mando de alguém, ou não". Para Seixas, "os detalhes ficaram prejudicados com a morte de Lázaro".

Moradores da cidade baiana de Barra dos Mendes, terra natal de Lázaro Barbosa, reagiram à notícia da morte do fugitivo. "Desse, estamos livres, ninguém mais vai morrer pela mão dele", disse o sitiante Pedro de Oliveira, irmão de uma das vítimas de Lázaro.

"Teve gente que comemorou, mas não vejo motivo. A gente acaba revivendo o que aconteceu", afirmou.

Pedro socorreu o irmão, José Carlos Benício de Oliveira, 'Carlito', assassinado com um tiro por Lázaro em novembro de 2008. Ele o matou porque 'Carlito' havia protegido uma mulher que o criminoso tentava estuprar.