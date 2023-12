PM do Ceará suspeito de matar jovem na saída de festa na Paraíba é preso

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso na Paraíba, nesta terça-feira (5), sob suspeita de assassinar um jovem com tiros à queima-roupa. O crime aconteceu no último domingo (3), em Uiraúna, Alto Sertão da Paraíba.

A reportagem apurou que após dois dias do fato o PM se apresentou na delegacia e foi detido pelo crime de homicídio, devido a um mandado de prisão que estava em aberto.

Há informações que o suspeito teria alegado que agiu em legítima defesa. O Diário do Nordeste procurou a Polícia Militar do Ceará sobre a prisão e aguarda posicionamento do órgão.

CÂMERAS FLAGRARAM A AÇÃO

Um vídeo de câmera de segurança que circula nas redes sociais registrou o crime. De madrugada, por volta das 4h30, na rua Maria de Fátima Vieira, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, houve a movimentação de duas jovens e de Ramon Pedro de Sousa, 25, identificado como vítima da execução.

Nas imagens, o PM se aproximou do trio, empurrou os populares e efetuou disparos contra Ramon. As jovens correram ao presenciarem os tiros.

Segundo familiares, Ramon era estudante e saía da festa de emancipação política de Uiraúna, quando foi surpreendido pelo policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e constatou o óbito ainda no local do crime.

Ainda no fim de semana, a PMCE chegou a confirmar o envolvimento de um dos seus agentes que atua na cidade de Orós nesta ocorrência e disse não compactuar com "desvios de conduta de quaisquer militares".

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) do Ceará também acompanha o caso.