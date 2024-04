PM com mandado de prisão por estelionato é preso por suspeita de furtar veículos no Eusébio

Um policial militar da Reserva Remunerada (RR) e um comparsa foram presos em flagrante, por suspeita de arrombarem e furtarem veículos, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As detenções ocorreram no último domingo (14) e foram convertidas em prisões preventivas pela Justiça Estadual, nos dias seguintes.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o soldado Romildo Ferreira Pessoa e o comparsa Carlos Moabi Gonçalves da Silva foram abordados pela Guarda Municipal do Eusébio, logo após arrombarem uma Toyota Hilux, que estava estacionada próximo de uma igreja.

O automóvel já estava aberto e revirado. Pertences do proprietário do carro foram retirados. Segundo guardas municipais que atenderam a ocorrência, Romildo Pessoa se identificou como policial militar e ficou nervoso. Enquanto Carlos Moabi se apresentou com o nome do irmão - o que foi descoberto apenas no dia seguinte à prisão, antes da audiência de custódia.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado. Testemunhas afirmaram à Guarda Municipal que a dupla já teria arrombado e furtado outros veículos no mesmo local. O caso será investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou, em nota, que, contra o PM, também "foi instaurado processo disciplinar para devida apuração do fato na seara administrativa, estando este, atualmente, em trâmite".

[Atualização: 18/04/2024, às 13h58] Após a publicação da reportagem, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) enviou nota em que corrobora que "o referido suspeito segue afastado do serviço ativo por motivo de ter sido julgado incapaz para permanecer na Corporação. O homem responde por crimes de roubo, estelionato, furto, crime contra a fé pública e receptação".

A defesa dos suspeitos não foi localizada. Ao serem interrogados pela Polícia Civil, os suspeitos negaram ter cometido o crime de furto, ao alegarem que não fugiriam com os pertences do proprietário do carro.

PM tinha mandado de prisão em aberto

O soldado da Reserva Remunerada, Romildo Ferreira Pessoa, estava com um mandado de prisão em aberto pelos crimes de estelionato, uso de documento falso e por integrar organização criminosa, além de responder a outros inquéritos por homicídio, roubo e receptação.

Carlos Moabi Gonçalves da Silva também já tinha uma vasta ficha criminal, com várias passagens pela Polícia cearense por furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, violência contra a mulher e ameaça.

O 4º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito (Caucaia), da Justiça Estadual, converteu a prisão em flagrante de Romildo Ferreira Pessoa em prisão preventiva, na última segunda-feira (15). "Sem dúvida, pelo histórico narrada, o restabelecimento de sua liberdade ensejara a nova possibilidade do mesmo voltar ao mundo do crime, razão pela qual a sua mantença no cárcere faz-se necessária para resguardar a ordem pública e paz social do município de Eusébio", concluiu o juiz.

Já Carlos Moabi Gonçalves da Silva teve a prisão preventiva decretada na última quarta (17), em outra audiência de custódia. Além do furto, o suspeito também irá responder pelo crime de falsa identidade, por apresentar o nome do irmão.