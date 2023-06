PM agride e aplica spray de pimenta em rosto de mulher em Quixeramobim

Um policial militar foi flagrado por câmeras de segurança agredindo e aplicando spray de pimenta no rosto de uma mulher no último domingo (11), em Quixeramobim.

Conforme as imagens, o a gente puxa o braço e os cabelos da mulher. Em seguida, ele sai do ambiente, mas retorna, e desfere tapas na testa dela e aplica o spray. O PM retorna mais uma vez e a puxa pelos cabelos retirando-a do ambiente.

Investigações

Por nota, a Polícia Militar informou que abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar os fatos. A corporação também disse que "não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da Corporação, por isso, faz cumprir rigorosamente as normas legais, sem deixar de respeitar, naturalmente, os princípios da inocência, contraditório e ampla defesa".

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) também apura o ocorrido na "seara administrativa, estando este em trâmite". A CGD determinou a instauração de um procedimento disciplinar.