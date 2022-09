Piloto amazonense preso por pilotar sem autorização é indiciado pela Polícia Civil do Ceará

Welithon Alves de Mesquita Juiz de Direito

No caso em análise, o pleito merece ser deferido, uma vez que o aparelho celular apreendido durante a prisão em flagrante pode conter indícios de outras condutas criminosas, uma vez que o representado é detentor de um histórico criminal, inclusive com condenação no crime de tráfico de drogas, o que denota a possibilidade do envolvimento deste com outros indivíduos envolvidos com atividades ilícitas, cometidas no âmbito interestadual."