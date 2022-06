PF prende um dos 10 homens mais procurados do Ceará

Um dos 10 homens mais procurados do Ceará, Rubnílson da Cunha Amador, foi preso pela Força-Tarefa SUSP do Ceará, que atuou em colaboração com a Polícia Civil do Estado do Pará, nesta terça-feira (28). Ele é acusado de crimes de roubo, dano, porte ilegal de arma, ameaça e promoção de fuga de presos.

De acordo com informações da polícia, o preso usava identificação falsa no momento da prisão e está em Belém, no Pará, à disposição da Justiça.

Foram apreendidas ainda duas camisas falsas com o emblema da Polícia Federal, além de entorpecente. A ação contou com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior.

Força-Tarefa SUSP

A Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Ceará, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.