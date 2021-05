PF cumpre mandados no Eusébio na casa de brasileiro envolvido em esquema internacional de fraudes

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (4), em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, para desarticular um grupo criminoso transnacional especializado na realização de fraudes bancárias por meio da rede mundial de computadores.

Há informações de que o esquema teria movimentado mais de meio milhão de euros em Portugal. As ordens judiciais determinadas pela 12ª Vara da Justiça Federal do Ceará.

Segundo a investigação, um brasileiro morador do Eusébio faz parte de um grupo criminoso de Portugal que acessa banco de dados de clientes em instituições financeiras no exterior mediante fraude e desvia recursos financeiros das vítimas.

A PF identificou o homem, cuja identidade e perfil não foram divulgados, atráves de cooperação internacional com as autoridades de Portugal.

Prejuízos

"Apurou-se prejuízo superior a meio milhão de euros aos clientes de bancos portugueses", informou a PF em nota, sem repassar detalhes sobre o envolvimento do suspeito no esquema criminoso.

No imóvel foram apreendidos veículo de luxo, telefones, computadores e documentos referentes à compra de imóveis nos dois endereços vinculados ao homem investigado.

"O trabalho dos policiais federais continua com análise do material apreendido na operação policial. A conclusão dos trabalhos da Polícia Federal será compartilhada com as autoridades portuguesas".