PF cumpre mandados no Ceará em operação contra fraudes em benefícios emergenciais

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quinta-feira (22), mandados de busca e apreensão nos municípios de Juazeiro do Norte e Maranguape. A ofensiva policial, batizada "Animus Fraudandi", intenta combater fraudes em benefícios emergenciais no Ceará e em outros cinco estados.

Os mandados resultam de inquérito policial sobre pessoas beneficiadas indevidamente com pagamentos de boletos fraudulentos debitados em contas de vítimas do esquema. No total, a PF intenta cumprir 29 mandados de busca e apreensão e quatro de sequestro de bens em solo cearense e nos estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina.

A operação busca identificar fraudes massivas e desarticular organizações criminosas, responsabilizando os criminosos e recuperando os valores para o erário. As diligências também visam a alcançar outros envolvidos nas ações ilícitas.

Ao todo, 120 policiais federais participam da ação, que resulta da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE). A atuação é realizada em conjunto com Ministério Público Federal (MPF), Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).

Operações contra fraudes

A Corporação já deflagrou outras 114 operações visando a combater ações fraudulentas aos benefícios. Ao todo, foram expedidos 443 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão.

O nome da operação advém de expressão latina que significa "intenção de fraudar", o que indica o caráter fraudulento e intencional de desvios de valores visualizados ao longo da apuração.