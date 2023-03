Perseguição a suspeitos de roubo em rua de escola acaba com um baleado e prisões em Fortaleza; vídeo

Uma perseguição a suspeitos de roubo terminou com um baleado e outro preso no bairro São João do Tauape, próximo a uma escola estadual na tarde desta terça-feira (7). Policiais militares (PMs) estavam em patrulha quando avistaram uma dupla em uma moto suspeita. Os suspeitos empreenderam fuga e os agentes atiraram para detê-los.

A dupla acabou capturada na Rua Ana Gonçalves, que é sem saída. O local da captura tem um muro dividindo a via dos trilhos de trens.

Um dos criminosos, que também foi preso, foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF) após ser baleado de raspão. O outro está detido no 4º Distrito Policial (DP).

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a ocorrência foi atendida por uma equipe da Força Tática do 22º Batalhão Policial Militar (22º BPM)

Professora ouviu tiros

O Sistema Verdes Mares apurou que uma professora da instituição de ensino próxima ouviu os tiros e se escondeu. Os alunos teriam ficado assustados com a ocorrência.

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Educação (Seduc) e a pasta destacou que não houve prejuízo às atividades escolares.

Sobre o caso, a PMCE informou que "Na ocasião, houve troca de tiros e um suspeito foi lesionado e socorrido para unidade hospitalar, o segundo homem foi apresentado em Distrito Policial para procedimentos cabíveis, que se encontra em andamento. A ocorrência não está ligada a nenhuma escola do bairro",